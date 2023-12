Decathlon ma obchodzić sankcje i robić interesy w Rosji. Wyniki dziennikarskiego śledztwa

Portal disclose.ngo, który specjalizuje się w dziennikarstwie śledczym i należy do francuskiej organizacji pozarządowej, poinformował we wtorek, że Decathlon nadal działa w Rosji, mimo sankcji nałożonych na ten kraj. Wykorzystuje do tego pośredników.

Wojna w Ukrainie. Decathlon omija sankcje?

Dziennikarze dotarli do wewnętrznych dokumentów firmy. Wynika z nich, że do działalności w Rosji Decathlon ma wykorzystywać firmę-wydmuszkę w Dubaju i filię w Singapurze . Dzięki nim udało się stworzyć nieprzejrzysty system dostaw, który pomaga sieci omijać sankcje.

Decathlon ukrywa to, że działa w Rosji

Nowe dostawy marek należących do francuskiej sieci mają docierać do Rosji od początku zeszłego miesiąca. Disclose zapytał anonimowego eksperta o to, czy ą one legalne. Ten uznał, że "jest to co najmniej" działanie na "szarym rynku".