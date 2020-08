Decyzja rządu uderza w Śląsk. Seniorzy zostaną w domach, w tym regionie to oznacza jedno: brak zysków

- To jest nie do opisania, co się teraz dzieje. Leżymy - Artur Więcek, właściciel restauracji i hotelu "Europa" w centrum Rybnika nie owija w bawełnę. - Organizowaliśmy ślubu, imprezy rodzinne i firmowe, pożegnania w pracy. Hotel miał 100 proc. obłożenia. Teraz wszystko siadło. 90 proc. strat. Nasz zysk to byli - co tu dużo mówić - seniorzy, którzy teraz w epidemii muszą się chronić i starać się robić wszystko, by się nie zarazić. A to oni organizowali rocznice ślubu, imieniny, ważne uroczystości rodzinne - taka jest nasza śląska tradycja. Wieje pustką w restauracji i hotelu, a teraz po ogłoszeniu, że jesteśmy "czerwoną strefą" to już totalna kapica - kwituje załamany.