Olbrzymi deficyt. Ujawnili. Fala komentarzy

W projekcie budżetu na przyszły rok przyjętym przez rząd PiS pod koniec września i wysłanym do Sejmu MF zaplanowało, że dochody państwa wyniosą 684,5 mld zł, a limit wydatków budżetu państwa wyniesie 849,3 mld zł . Deficyt budżetu miał nie przekroczyć 164,8 mld zł. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) został ustalony na poziomie ok. 4,5 proc. PKB.

"Udało się znaleźć oszczędności"

"Nowy" budżet na 2024 zakłada wzrost PKB o 3 proc., inflację CPI na poziomie 6,6 proc. Nie będziemy się kłócić. Widzimy jeszcze jakiś potencjał do zaskoczeń w górę na gospodarce realnej, a co za tym idzie także potencjał do realizacji niższego deficytu. Ale stopy to nie spadną..." - czytamy.