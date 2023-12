Jest projekt budżetu na 2024 r. Nowy rząd zdecydował

We wtorek po posiedzeniu rządu odbyła się konferencja prasowa szefa rządu i ministra finansów.

Wśród kolejnych wydatków wymienił dotacje na telefon zaufania i wspomagania rozwoju języka śląskiego. Premier Donald Tusk wyjaśnił też, że środki trafią do samorządów "w ramach rekompensowania krzywd". Szef rządu mówił też o wydatkach na leczenie dzieci i remonty akademików.

Szef rządu poinformował też, że minister finansów będzie przedstawicielem Polski w międzynarodowych instytucjach finansowych, co oznacza odwołanie Jacka Kurskiego ze stanowiska.

Swoje podsumowanie wygłosił też premier. - Tak jak mówiłem: 800 Plus będzie wypłacane. "Trzynastka" i "czternastka" będą wypłacane. Są na to środki w budżecie. Podwójna waloryzacja rent i emerytur będzie wypłacana. To nie jest łatwe zadanie, jak się państwo domyślacie, ale słowo musi coś znaczyć - stwierdził Donald Tusk.