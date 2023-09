Budżet na 2024 rok. Rząd podjął decyzję

Zgodnie z komunikatem w projekcie budżetu na przyszły rok przyjęto, że dochody państwa wyniosą 684,5 mld zł, ( ujawniony w sierpniu plan resortu finansów zakładał kwotę 683,6 mld zł ), limit wydatków budżetu państwa został ustalony na 849,3 mld zł (wobec wcześniej zapowiadanych 848 mld zł). Oznacza to, że deficyt budżetu nie przekroczy 164,8 mld zł (wcześniej była mowa o 164,4 mld zł). Deficyt sektora finansów publicznych, według metodologii unijnej, został ustalony na poziomie ok. 4,5 proc. PKB.

Budżet Polski na 2024 rok. Rząd przyjął projekt

Strategia na lata 2024-2027

Strategia zakłada, że na koniec 2023 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 37,9 proc., a następnie wzrośnie do 44,3 proc. w 2027 r., pozostając poniżej progu ostrożnościowego 55 proc. z ustawy o finansach publicznych. Powodem wzrostu jest zwiększenie wydatków na obronność i bezpieczeństwo, a także na wsparcie dla rodzin czy finansowanie służby zdrowia - zaznaczono.

Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB wzrośnie do 49,3 proc. w 2023 r., a następnie – w okresie objętym prognozą Strategii – do 58,7 proc. Wartość referencyjna relacji długu do PKB na poziomie 60 proc., zawarta w traktacie o funkcjonowaniu UE, nie zostanie przekroczona w horyzoncie Strategii - zaznaczono w komunikacie.