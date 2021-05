Koszmar w nowym bloku. Mieszkańcy mają dość, a deweloper jedną odpowiedź

Tuż po naszej publikacji dotyczącej osiedla Ursa Home z redakcją skontaktowali się mieszkańcy Osiedla Kameralnego, które również wybudował ten sam deweloper - Unidevelopment z Warszawy. I zgłaszają podobne zastrzeżenia, co osoby z osiedla Ursa Home.

"Mamy takie same problemy, o jakich pisaliście. Nasze osiedle zostało oddane w 2019 r. i od tego czasu nieprzerwanie walczymy z niesprawną wentylacją, ciągle psującymi się lampami, bramą garażową, domofonami i wieloma innymi wadami naszych budynków" - napisał do nas Rafał, który rozważa wejście na drogę sądową z deweloperem. Dlatego pragnie zachować anonimowość.

- Sprawę komplikuje również fakt, że zarządca naszej wspólnoty mieszkaniowej został wybrany przez dewelopera i działa na niekorzyść osiedla. Bezskutecznie próbujemy doprosić się zebrania wspólnoty, by móc go zmienić. Nie udaje się to, bo przeszkadza w tym pandemia - mówi Rafał money.pl.