Wprowadzili się i zaczął się koszmar. Mieszkańcy pokazują zdjęcia z nowego bloku

- W Polsce buduje się na potęgę i mieszkania wykupowane są na etapie dziury w ziemi. Daje to deweloperowi bardzo dużą władzę. Razem z sąsiadami przeżywamy to na własnej skórze - mówi Joanna, która ze względu na swoje plany sadowe nie chce podać nazwiska.

Do nowego budynku osiedla Ursa Home na terenie byłej fabryki ciągników Ursus mieszkańcy zaczęli wprowadzać się w styczniu 2021 r. Od tego czasu doszło do trzykrotnego zalania garażu, pękały rury i własność mieszkańców została zniszczona. Odszkodowania jednak nie było.

- Deweloper twierdzi, że zalania to wina mieszkańców. Pewnie jesteśmy też odpowiedzialni za pęknięcie rury, przez którą ścieki wylewały się nad wejściem do klatki na głowę wychodzących - opowiada Joanna.

Jak dodaje, bardzo często dochodzi do awarii wind. Tu też winni są mieszkańcy, "przewożą za dużo ciężarów". Ciągłe awarie domofonów deweloper też ma tłumaczyć niewłaściwym ich używaniem. Jak się okazało niedawno, skrytki lokatorskie, za które trzeba było dopłacić po kilkadziesiąt tysięcy złotych, zamykane są na klucze, które pasują do wielu zamków.

Umowę trzeba podpisać

Dlatego 61 właścicieli mieszkań podpisało pismo do dewelopera, żądając sprawdzenia zarówno projektu, jak i instalacji w budynku. Deweloper w swojej odpowiedzi, którą otrzymała redakcja, całą winę za usterki przerzuca na mieszkańców, którzy "psują budynek".

Bezpieczeństwo umowy: 4/10

- Ta umowa stanowi umowę sprzedaży, a tak być nie powinno. Umowa sprzedaży ma natychmiastowy skutek. Ustala się, co jest sprzedane i dokonuje się jednocześnie przeniesienia własności. Tymczasem umowa przeniesienia ma tylko przenieść prawo własności, nie określa parametrów wykonania nieruchomości - mówi prawnik dr Bartłomiej Gliniecki, specjalizujący się w ocenie ryzyka podpisywania umów z deweloperami.

- Dlatego moja ocena bezpieczeństwa tej umowy dla kupujących to 4 w 10-stopniowej skali. Przy dochodzeniu swoich praw w związku z 5-letnią rękojmią klienci mogą usłyszeć od dewelopera, że nie ponosi on odpowiedzialności za wady mieszkań i pomieszczeń wspólnych, bo kupujący podpisał przecież umowę przeniesienia, w której zawarto zapis, iż dobrze ocenia wykonanie prac przez dewelopera - mówi Gliniecki.

Sąd kosztuje

- Wymusza się na kliencie przyznanie, że wszystko jest w porządku z mieszkaniem, garażami, windami, skrytkami, pękającymi ścianami, rurami itd. Mam świadomość tego, że deweloper może wymuszać to na klientach, korzystając na tym, że są już oni zmęczeni całym procesem budowy i odbiorów. W przypadku zakupu mieszkania na kredyt bank również naciska klientów, by jak najszybciej podpisali umowę przeniesienia - podsumowuje prawnik.

Droga sadowa w tym sporze wydłuży ten proces. Starania o zmiany treści w umowie przed sądem kosztuje. Trzeba wpłacić 5 proc. wartości przedmiotu sporu, czyli mieszkania. Dla Joanny to ok. 30 tys. zł. Jest na to gotowa, ale inni mieszkańcy nie.