Dla Ukraińców najważniejsza jest pensja. Tak wskazuje badanie

Badanie Gdańskiego Urzędu Pracy zrealizowane przez Pracodawców Pomorza we współpracy z Grupą Progres miało wskazać, czym kierują się Ukraińcy przy wyborze miasta, w którym przyjdzie im żyć i pracować. Analiza raportu wskazuje, że dla obywatela Ukrainy najważniejsza jest wysokość pensji. Na tę odpowiedź wskazał co piąty ankietowany - informuje portal dlahandlu.pl.

Z kolei niemal 16 proc. respondentów zagłosowało za interesującymi propozycjami pracy. 11 proc. głosujących ważna jest uczciwość pracodawcy, a co dziesiąty ceni sobie łatwy dojazd do Polski.

Z kolei tylko 6 proc. badanych odpowiedziało, że przy wyborze miejsca zamieszkania ważna dla nich jest liczba znajomych tam obecnych. Zaledwie co dwudziesty ceni sobie szeroki dostęp do kultury. Badanie wykazało, że czynnikami nieistotnymi dla Ukraińców są dostęp do wyższej edukacji, bliskość centr handlowych i dostęp do obiektów sportowych.