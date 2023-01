Dlaczego decydujemy się na zmianę pracy?

Najczęstsze powody zmiany pracy

Bez wątpienia najczęstszym powodem zmiany pracy jest chęć podniesienia swoich zarobków. Jeżeli w obecnej pracy nie możemy liczyć na awans ani na podwyżkę, wówczas zaczynamy rozglądać się za lepiej płatnym stanowiskiem. To naturalne, że pracownicy oczekują, że wraz z doświadczeniem, ich zarobki będą rosły. Jeśli tak się nie dzieje, zaczynamy być mniej zadowoleni z naszego dotychczasowego stanowiska, a tym samym, decydujemy się na znalezienie lepiej płatnej pracy.

Zmiana pracy często ma miejsce również wtedy, gdy jesteśmy przeciążeni obowiązkami. W sytuacji, kiedy przełożony nakłada na nas zbyt dużą ilość zadań, również tych, które wykraczają poza nasze obowiązki zawodowe, zaczynamy odczuwać przewlekły stres, który negatywnie oddziałuje na nasze codziennie funkcjonowanie. W takich momentach mamy także trudności z zachowaniem work-life balance, a całe nasze życie obraca się wokół pracy. Wówczas to dobry moment na to, by pomyśleć o zmianie.

Pracę zmieniamy też wtedy, kiedy środowisko zawodowe nam po prostu nie odpowiada. Konflikty ze współpracownikami, niekomfortowa atmosfera i rywalizacja mogą negatywnie wpływać na nasze samopoczucie, a tym samym na naszą efektywność. To normalne, że o wiele lepiej pracuje się w środowisku współpracującym i wspierającym się.

Kolejnym powodem, dla którego zmieniamy pracę na inną, to również brak możliwości rozwoju w danej firmie. Jeżeli pracodawca nie daje nam żadnych możliwości rozwoju na obecnym stanowisku, nie zapewnia nam szkoleń ani kursów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, stoimy w miejscu. Osoby, które pragną rozwijać się w danej dziedzinie, szybko znudzą się, a wszystko to przełoży się na chęć zmiany pracy.

Wśród innych przyczyn zmiany pracy wymienia się także chęć założenia własnej firmy, chęć przebranżowienia się, czy też otrzymanie lepszej oferty od innego pracodawcy, np. za pośrednictwem profilu na LinkedInie.

Zmiana pracy a urlop

Jeżeli pracownik na umowie o pracę posiada niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wtedy pracodawca może udzielić takiej osobie urlop lub wypłacić jej ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane dni urlopowe. Ostateczną decyzję w tej kwestii zawsze podejmuje pracodawca.

W takim przypadku u nowego pracodawcy natomiast urlop przysługuje pracownikowi w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia. Krótko mówiąc, urlop wypoczynkowy z poprzedniej pracy nie przechodzi w momencie, gdy zatrudniamy się u innego pracodawcy.

Jak często zmieniać pracę?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, jak często powinno się zmieniać pracę. Tak naprawdę zależne będzie to tylko i wyłącznie od danej osoby i od tego, kiedy ona samodzielnie podejmie taką decyzję. Osoby z pokolenia Baby Boomers, urodzone w latach 1946-1964 pracowały po kilkadziesiąt lat w jednej firmie i było to całkowicie normalne. Aktualnie jednak młodsze pokolenie Z zmienia pracę znacznie częściej, bowiem młodsi pracownicy są bardziej otwarci na zmiany, a co więcej nie są kurczowo przywiązani do jednego stanowiska. Jeżeli dana praca im nie pasuje, nic nie stoi na przeszkodzie, by ją zmienić.

Jak się okazuje, zbyt częsta zmiana pracy może być zniechęcająca dla potencjalnego pracodawcy. Z drugiej strony pozostawianie na jednym stanowisku przez kilkanaście lat może być sygnałem alarmowym i może świadczyć o braku chęci rozwoju.

Eksperci zalecają jednak, by pracę zmieniać średnio co 2-3 lata. Zmiana pracy zaś to nie tylko zatrudnienie u nowego pracodawcy, ale i awans, czy otrzymanie nowych obowiązków zawodowych. Wówczas kilka lat na jednym stanowisku zagwarantuje przyszłemu pracodawcy stabilność i jednocześnie da informację o tym, że pracownik jest otwarty na zmiany i charakteryzuje go chęć poszerzenia swoich kompetencji.

