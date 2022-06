Work-life balance - na czym polega i jak osiągnąć równowagę?

Współcześnie, kiedy coraz więcej osób skupia się na karierze zawodowej, dąży do tego, aby być najlepszym i poświęca niemal cały swój czas na pracę, zachowanie work-life balance pozostaje wyzwaniem. Brak równowagi między pracą a życiem prywatnym może mieć jednak poważne konsekwencje. Co to jest work-life balance i dlaczego warto osiągnąć równowagę między życiem zawodowym a prywatnym?