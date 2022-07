Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski – jak i kiedy złożyć?

Wniosek o urlop macierzyński – kiedy i gdzie złożyć?

Urlop macierzyński jest przyznawany po urodzeniu lub adopcji dziecka. Uprawniony do skorzystania z niego zasadniczo nie musi składać wniosku o urlop macierzyński, ponieważ przysługuje on z mocy prawa . Zaczyna się najpóźniej z dniem porodu. Jeszcze przed porodem można skorzystać z maksymalnie 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wtedy trzeba złożyć wniosek o urlop macierzyński.

Komu przysługuje urlop macierzyński?

Każdy pracownik, zleceniobiorca czy nawet przedsiębiorca, który opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, ma prawo do skorzystania w określonych okolicznościach związanych z narodzinami dziecka lub jego adopcją z urlopu macierzyńskiego. Głównym adresatem tego urlopu jest matka dziecka, ale jego część może wykorzystać również ojciec, opiekun prawny dziecka lub inny członek jego najbliższej rodziny.

W związku z korzystaniem z uprawnień do urlopu macierzyńskiego świadczeniobiorca ma prawo do uzyskania zasiłku macierzyńskiego.

Urlop macierzyński

Chcąc skorzystać z urlopu macierzyńskiego po urodzeniu dziecka, nie trzeba składać do pracodawcy żadnego wniosku, ale inaczej jest, jeśli zatrudniony chce od razu zawnioskować o urlop rodzicielski. Potocznie mówi się zatem o rocznym urlopie macierzyńskim. Złożenie wniosku o roczny urlop macierzyński, czyli wspólny urlop macierzyński i rodzicielski, jest wówczas wymagane.

We wniosku o urlop macierzyński – wzór pokazuje, że należy zawrzeć:

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o urlop macierzyński?

Przy składaniu wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski powinieneś dołączyć do niego:

Urodzenie dziecka za granicą a urlop macierzyński

Kobieta, będąc zatrudniona u polskiego pracodawcy , będzie miała prawo do skorzystania z urlopu macierzyńskiego i uzyskania zasiłku macierzyńskiego nawet jeśli urodzi dziecko poza granicami kraju. Nie ma to wpływu na uprawnienia urlopowe. Musi jedynie udokumentować fakt urodzenia dziecka.

Urlop macierzyński po ustaniu zatrudnienia

Kobiety w ciąży objęte są szczególną ochroną wynikającą z Kodeksu pracy. Ochrona pracownicy do dnia porodu dotyczy takiej sytuacji, gdy jest ona zatrudniona na czas określony lub próbny, a umowa trwa dłużej niż miesiąc . Jeśli koniec umowy miałby przypadać po trzecim miesiącu ciąży, wówczas ciężarna ma zagwarantowaną umowę do dnia porodu.

Dodatkowo z art. 30 pkt 3 ustawy zasiłkowej wynika, że ubezpieczonej będącej zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony, z którą umowa na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu – przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.

Trzeba wiedzieć wtedy, kiedy należy złożyć wniosek o urlop macierzyński do ZUS, bo to właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanie się płatnikiem zasiłku.

Skrócenie okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego

Istnieje możliwość skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego. W tym celu matka dziecka powinna złożyć odpowiedni wniosek. Może jednak tego dokonać dopiero po skorzystaniu z 14 tygodni okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Dzięki temu ojciec dziecka może uzyskać zasiłek tego rodzaju. Pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu pracownica zgłasza najpóźniej na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do pracy.

Urlop rodzicielski – komu przysługuje?

Z urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu. Może być to zarówno rodzic biologiczny, jak i rodzic adopcyjny.

Wymiar urlopu rodzicielskiego

Po skorzystaniu z urlopu macierzyńskiego matka lub ojciec dziecka mogą skorzystać jeszcze z urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni. Najczęściej wykorzystywany jest on właśnie od razu po macierzyńskim. Oba urlopy łącznie trwają 52 tygodni, czyli praktycznie przez pierwszy rok życia dziecka.

W zależności od liczby dzieci urodzonych w jednym porodzie urlop rodzicielski trwa:

jedno dziecko – 20 tygodni,

dwoje dzieci – 31 tygodni,

troje dzieci – 33 tygodnie,

czworo dzieci – 35 tygodni,

pięcioro lub więcej dzieci – 37 tygodni.

Chcąc skorzystać z urlopu rodzicielskiego, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do pracodawcy. O ile nie został on złożony wraz z wnioskiem o urlop macierzyński, to uprawniony powinien złożyć wniosek o urlop rodzicielski nie później niż 21 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia.