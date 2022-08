Praca zdalna w Kodeksie pracy

Praca zdalna – definicja

Jakie przepisy regulują pracę zdalną?

Do tego ustawodawca wskazał, że przedsiębiorca może polecić podwładnemu wykonywanie zadań na odległość, jeśli zatrudniony ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do jej wykonywania i pozwala na to rodzaj pracy. Natomiast jak dotychczas praca zdalna w KP nie istniała. Ujmował on definicję jedynie telepracy, ale wkrótce ma się to zmienić.