Czterodniowy tydzień pracy. Polska firma decyduje się na rewolucyjny krok

Żeby być efektywnym w pracy, nie trzeba pracować przez pięć dni w tygodniu po osiem godzin. Coraz więcej państw i firm myśli nad skróceniem pracy do czterech dni w tygodniu. W Polsce taki krok planuje firma Monday, która przygotowuje swoje procesy do tego rozwiązania. Wymaga to pewnych zmian, ale docelowo ma to być system równie efektywny, co pięciodniowy tydzień pracy.