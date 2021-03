Dług Polski poniżej 60 procent PKB. Minister finansów zadowolony

Lomion 1 godz. temu zgłoś do moderacji 16 3 Odpowiedz

To są bajki dla ciemnego luda. Polska posiada drugi w UE (po Cyprze) poziom kosztów wydawanych poza budżetem, np. jako obligacje PFR. Dlatego mówienie o stabilizacji budżetu jest bzdurą, bo wszystko co mogłoby go zdestabilizować jest poprzez sztuczki księgowe wypychane na zewnątrz.