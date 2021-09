Dług publiczny puchnie. Przekroczył 1,4 biliona zł

Właśnie poznaliśmy najnowsze dane dotyczące 2021 roku. Po pierwszym półroczu zadłużenie wzrosło do 1,4 biliona złotych (wyniosło dokładnie 1 401 619,6 mln zł).

Mowa o dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (inaczej długu EDP), który stanowi najpełniejszy obraz zadłużenia. Uwzględnia on bowiem zadłużenie z tytułu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a także tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli środki pozyskane na walę ze skutkami pandemii.

1,4 bln zł to gigantyczna kwota, którą trudno sobie nawet wyobrazić. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski - bez wyjątku, od dzieci do najstarszych - to około 37 tys. złotych.