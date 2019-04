Długi budowlanki rosną. To już niemal 5 mld zł

Budowlanka na koniec 2018 r. miała dokładnie 4,75 mld zł niespłaconych długów – wynika z raportu BIG InfoMonitor BIK oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. To wynik o 6 proc. gorszy niż przed rokiem.

W stosunku do końca 2017 r. wzrósł jednak nie tylko poziom zadłużenia, ale i odsetek dłużników. Jak wynika z raportu, problem z regulowaniem swoich zobowiązań za czas miało niemal 43 tys. firm – 5,9 proc. spośród całej puli firm budowlanych w CEIDG lub KRS (także zamkniętych i zawieszonych). To oznacza wzrost o 20 proc. w stosunku do roku porzedniego.