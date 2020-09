Długi Polaków. Na ich spłatę jedna pensja nie wystarczy

Największe zaległości mają mieszkańcy województw: śląskiego (6,8 mld złotych), mazowieckiego (6,73 mld złotych) i dolnośląskiego (4,5 mld złotych). Nie oznacza to jednak, że to w tych trzech województwach średni dług jest najwyższy.

Zestawiwszy dane KRD o średnim zadłużeniu oraz średniej pensji dla danego województwa dowiadujemy się, że - teoretycznie - dług najłatwiej spłacić mieszkańcom woj. dolnośląskiego. Ich średnie zadłużenie wynosi ok. 19 999 złotych, natomiast średnia pensja - ok. 5 869 złotych. Oznacza to, że gdyby całe swoje wynagrodzenie przeznaczyli na spłatę długu, potrzebowali 3,3 pensji, by go spłacić.