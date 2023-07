"Do 2015 r. jeździliście do Niemca i wam to nie przeszkadzało". Wiceminister tłumaczy się ze swoich słów

– Do 2015 r. jeździliście do Niemca i jakoś wtedy wam to nie przeszkadzało – powiedział do rolników wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. W stanowisku przesłanym do redakcji money.pl polityk tłumaczy, że jego wypowiedź jest wycięta z kontekstu. Przeprasza też tych, którzy "poczuli się urażeni".