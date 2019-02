Dobre wiadomości dla kierowców. Bezterminowy brak opłat na A2

- Mam do przedstawienia dobrą wiadomość dla mieszkańców Warszawy, Łodzi i osób, które w przyszłości będą podróżować do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nie zamierzamy pobierać opłat za odcinek autostrady między Warszawą a Łodzią – poinformował w Sejmie wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild. Dodał, że opłaty za pozostałą część A2 nie przekroczą kwoty, która mogłaby "ograniczyć mobilności Polaków". Polityk odpowiedział w ten sposób na pytanie byłego ministra infrastruktury w rządzie Donalda Tuska Cezarego Grabarczyka o to "ile pieniędzy ucieka z Krajowego Funduszu Drogowego" ze względu na brak opłat.

- Uważamy, że transport opłaca się polskiej gospodarce. To, że między Warszawą a Łodzią utrzymuje się na tak wysokim poziomie (do 84 tys. pojazdów dziennie – red.) jest dobre z punktu widzenia gospodarki i środki, które, jak to określił minister, "uciekają", traktujemy jako inwestycję. Odbieramy je w podatkach i rozwoju naszej gospodarki - dodał Wild.

Odpowiedzialny za projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild zdementował także informacje pochodzące z okolic resortu infrastruktury jakoby brakujący odcinek A2 od obwodnicy Mińska Mazowieckiego do Terespola miał odbiegać od parametrów autostrady.

Podziel się (GDDKiA) Brakujący odcinek A2, który ma powstać do 2025 r. (Fot: Screen Money.pl)

Jak mówił, choć dzisiejsze prognozy wskazują na maksymalnie 5-10 tys. pojazdów dziennie, to "A2 w całym ciągu od zachodniej do wschodniej granicy jest przewidziana jako ciąg autostradowy, co oznacza określone parametry techniczne". Z punktu widzenia kierowców najważniejszą informacją są dwie jezdnie.

Zobacz też: A2 do Siedlec w 2023 r.

Pierwszy odcinek drogi od warszawskiego węzła Lubelska do obwodnicy Mińska Mazowieckiego ma zostać oddany już w 2020 r. Trzy lata później A2 powinna sięgnąć Siedlec, a w 2024-2025 r. Białej Podlaskiej i dalej Terespola.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: a2, autostrad, gddkia, drogi, gospodarka , wiadomości

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące

Napisz komentarz wczoraj (09:20) Kwas to łapówkarzkiedy rozliczenie konszachtów Kwaśniewskiego z Kulczykiem, który pseudoatostradę ulepił i niebotyczny haracz narzucił, a Kwaśniewski z pensji 8 tys … Czytaj całość wczoraj (09:12) borysekPrzyjdzie kryzys i będą opłaty żeby było z czego wypłacić chociażby 500+. wczoraj (09:09) krisKampania wyborcza .Robią pod górkę innym rządom . Rozwiń komentarze ( 259 )

Wybrane dla Ciebie