Dodatek motywacyjny. Pokazujemy, ile wynoszą bonusy do nauczycielskich pensji

Ile zarabiają nauczyciele? Marek Suski mówił, że niewiele mniej niż posłowie. Minister Anna Zalewska też przekonywała, że nie są to małe pieniądze. Dlatego rozkładamy nauczycielskie pensje i dodatki do nich na czynniki pierwsze.

Na początek wynagrodzenie zasadnicze. Jego wysokość jest z góry zapisana w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zależy od wykształcenia i stopnia awansu zawodowego. Nauczyciel stażysta z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (podajemy najwyższe możliwe stawki brutto) zarobi 2538 zł, kontraktowy - 2611, mianowany - 2965, a dyplomowany 3483 złote.

Dojść do tej najwyższej kwoty nie jest łatwo. Od 1 września 2018 roku ścieżka awansu zawodowego nauczycieli znacząco się wydłużyła. Żeby zostać nauczycielem dyplomowanym, trzeba przepracować przynajmniej 20 lat.

Każdy nauczyciel może też liczyć na dodatek za wysługę lat. To jedyny bonus, którego wysokość reguluje Karta Nauczyciela. Zaczyna on przysługiwać po 3 latach od rozpoczęcia pracy. Wynosi 1 proc. za każdy przepracowany rok. Maksymalnie jednak może stanowić do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Wysokość pozostałych dodatków ustalają samorządy.

Warunki trudne i uciążliwe

Na dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy mogą liczyć przede wszystkim nauczyciele szkół specjalnych, pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi, prowadzący zajęcia w terenie, przy zakładach karnych czy w klasach dwujęzycznych

W Skierniewicach taki dodatek wynosi 20 proc. stawki godzinowej, wypłaca się go za każdą godzinę przepracowaną w uciążliwych warunkach. W Zgierzu - od 100 do 200 złotych miesięcznie. We Wrocławiu od 10 do 20 proc., a w przypadku nauczycieli przygotowujących do międzynarodowej matury - nawet 70 proc. stawki za każdą przepracowaną godzinę.

W Łodzi najwyższy dodatek - 900 zł - przyznano za nauczanie w klasie dwujęzycznej i przygotowanie do międzynarodowej matury. W najbiedniejszej polskiej gminie, Pszowie, dodatek za uciążliwe warunki wynosi 120 złotych. Z kolei w Kleszczowie - najbogatszej gminie - 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Pewna nauczycielka dyplomowana z łódzkiej szkoły specjalnej (30 lat stażu, 3483 zł brutto pensji zasadniczej) ma dodatek rozbity na dwie części. Za trudne warunki: 380 złotych, za uciążliwe: 60 złotych. - Czym się różnią trudne od uciążliwych? Nie mam pojęcia - mówi nauczycielka. - Na logikę, to trudne są wtedy, jak dziecko komuś przyłoży. A jak tylko opluje, to są uciążliwe - żartuje.

1320 złotych dodatku dostał z kolei wychowawca z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. - Praca ze specjalistami, z rodzinami. W tygodniu najczęściej od 13.00 do 22.00. Poza tym soboty i niedziele. Raz w tygodniu dyżur nocny 22.00 do 8.00 - pisze na Facebooku, pokazując pasek z wynagrodzeniem.

(De)motywacja

Dodatki motywacyjne, teoretycznie, dostają ci nauczyciele, którzy wyróżniają się swoją pracą. W praktyce system przyznawania dodatkowych pieniędzy zależy od gminy, która ustala budżet na dodatki, i od dyrektora placówki, który przyznaje je według własnego uznania.

W gminie Pszów taki dodatek może wynosić od 1 do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. W Kleszczowie - do 20 proc. wynagrodzenia. Dolnej wartości nie ma. Minimalną i maksymalną kwotę dodatku wprowadziło Radomsko. Jest to od 166 do 332 złotych.

W mazowieckich Michałowicach dyrektorzy szkół mają do rozdysponowania 10 proc. średniego wynagrodzenia zasadniczego dla każdego zatrudnionego nauczyciela. Kwoty ustalają sami.

Ciekawy system wprowadzono w Krakowie. Tam kwota na dodatki, którą będzie mógł rozporządzać dyrektor szkoły, zależy od wyników nauczania. Przykład: liceum, w którym zdawalność matury nie przekracza 79 proc., dostanie na dodatki 4 proc. kwoty wynagrodzeń bazowych. W przypadku 100 proc. zdawalności kwota wzrośnie do ponad 7 proc.

Rekordowo wysoki dodatek motywacyjny odnotowała "Rzeczpospolita", która prowadziła ankietę dotyczącą zarobków nauczycieli. Aż 2200 zł miał pobierać dyrektor szkoły z Wielkopolski.

Dodatki zazwyczaj nie są jednak tak wysokie. Jeśli nauczyciel w ogóle taki dodatek dostaje, zazwyczaj oscyluje on wokół 100-200 złotych miesięcznie.

- Te dodatki są często bardzo uznaniowe, a kryterium ich przyznawania są sympatie i antypatie dyrekcji - opowiada nauczycielka z łódzkiej podstawówki. - Ja dostaję 200 złotych i to jest jeden z najwyższych. Najniższy, z tego co wiem, to 50 złotych. Wielu nauczycieli nie dostaje go wcale - dodaje.

Kwoty dodatków motywacyjnych bywają nieraz symboliczne, a wręcz śmieszne. Jeden z nauczycieli, który zamieścił zdjęcie swojego paska z wynagrodzeniem na Facebooku, dostaje 28 złotych 66 groszy miesięcznie brutto. Choć to i tak nie jest rekord.

Nauczycielka ze szkoły podstawowej z 12-letnim stażem i stopniem nauczyciela mianowanego dostaje roczny dodatek motywacyjny w wysokości 51,21 zł.

- Wychodzi jakieś 4,25 zł miesięcznie - mówi autor bloga Kulturą w Płot. Zamieszczony na Twitterze wyciąg z konta należy do jego żony. - Taki przelew przychodzi raz w roku. W poprzednich latach było tak samo.

Wychowawcy, dyrektorzy

Nauczyciele dostają też dodatki za pełnione funkcje. Na przykład wychowawcy. mogą liczyć na dodatkowe 100-200 złotych.W Pszowie wychowawcy klas dostają dodatkowo 105 złotych brutto. Za wyjątkiem wychowawców w gimnazjach - ci dostają 120 złotych.

W Kleszczowie dodatek za wychowawstwo, w zależności od szkoły, wynosi od 140 do 200 złotych. W Skierniewicach dodatek to dokładnie 140 złotych i 8 groszy.

Dodatkowe pieniądze dostają też dyrektorzy szkół. W zależności od gminy i wielkości szkoły dodatki wahają się między 600 a 1500 złotych brutto.

