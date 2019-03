Strajk nauczycieli. Tym z Gdyni grożą odebraniem pensji

W szkołach w Gdyni rozwieszono informacje do nauczycieli. Grozi się im, że jeśli przystąpią do strajku, to ich pensja zostanie obniżona. Za każdy tydzień strajku nawet o 780 zł na rękę.

