Strajki, protesty, pikiety, manifestacje. Dla PiS-u szykuje się wiosna ludów

Rząd PiS – tuż przed eurowyborami, a później tymi do polskiego parlamentu – musi odeprzeć falę protestów kilku grup społecznych. Presja jest ogromna, bo rozwiązując worek obietnic wobec jednych, innych mocno rozsierdzili.

Silną grupą, z którą musi się teraz zmierzyć PiS, są nauczyciele. Mają wsparcie społeczne, a to może przełożyć się na wyborcze głosy. 8 kwietnia, jak zapowiada Związek Nauczycielstwa Polskiego, rozpocznie się ogólnopolski strajk w oświacie.

Protest ma potrwać "do odwołania". Główne żądanie? Podwyżka – minimum tysiąc złotych dla każdego nauczyciela i pracownika oświaty. Jednak belfrowie nie ukrywają też, że nie podobają im się efekty niedawnej reformy oświaty.

Siła protestów zagrozi PiS-owi? Jak mówi w rozmowie z money.pl prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, strajki są groźne o tyle, że mogą pchać w kierunku opozycji nawet odległe im osoby. Tak, jak do PiS-u lgnęły w ostatnich wyborach osoby odległe od prawicy.

- Wybory samorządowe pokazały, że głównym problemem Prawa i Sprawiedliwości jest mobilizacja wyborców. Ty bardziej, że elektorat PO czy nawet kilkuprocentowy SLD będzie bardzo zmobilizowany. Dla PiS-u to problem, bo paradoksalnie elektorat tej partii rozrósł się – mówi nam prof. Chwedoruk.

Wiosna ludów

Można odnieść wrażenie, że łatwiej wymienić tych, którzy nie będą protestować. Strajk nauczycieli przybrał siły medialnej, jednak to niejedyna grupa zawodowa czy społeczna, która głośno wyraża oburzenie, grupuje się, przedstawia żądania i wszczyna strajki.

Coraz głośniej jest też o rolnikach. W grupkach po kilkadziesiąt, maksymalnie do dwustu osób, potrafią się świetnie organizować w różnych miejscach kraju, choć najchętniej wybierają Warszawę.

Potrafią zablokować autostradę A2 czy inną ważną trasę. Zorganizować marsz spod Pałacu Kultury do Pałacu Prezydenckiego. Podpalić opony i wysypać jabłka na jednym z najważniejszych skrzyżowań w stolicy i sparaliżować ruch. Niestraszne im konsekwencje prawne czy finansowe, a w internecie z powodzeniem zbierają pieniądze na mandaty i pomoc prawników.

Partyzancki zryw rolników trwa w najlepsze i nic nie zapowiada, żeby miało się to zmienić. Reprezentowani przez AGROunię domagają się m.in. gwarancji, że na półkach w supermarketach pojawi się 50 proc. polskich produktów tradycyjnie wytwarzanych w naszym kraju i znakowania żywności flagą pochodzenia.

To nie wszystko. Swoje niezadowolenie wyrażają też górnicy z Polskiej Grupy Górniczej. Żądają podwyżek. Sprawa jest poważna, bo w kopalniach PGG pracuje ponad 30 tys. osób. Grupa jest największym producentem węgla kamiennego nie tylko w Polsce, ale i Europie.

Długa lista? To jeszcze nie koniec. Niezadowoleni są też pracownicy socjalni oraz pracownicy pomocy społecznej – stanowią grupę ok. 40 tys. osób. Protestować zamierzają latem. Grożą przerwaniem pracy, co sparaliżowałoby analizę wniosków o 500+.