znp Mateusz Madejski 3 godziny temu

Strajk nauczycieli. Broniarz przeprasza rodziców. "Nie chciałem ich straszyć"

- Jeśli rodzice poczuli się przestraszeni moimi słowami, to śmiało mogę powiedzieć, że nie było to moim celem i mogę ich przeprosić - mówi w TVN24 szef ZNP Sławomir Broniarz. Tym samym odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi o promocji uczniów do wyższych klas.

