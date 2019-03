Strajk nauczycieli. Premier zaatakował szefa ZNP, jest riposta

Nawiązał w ten sposób do głośnej wypowiedzi szefa ZNP z wywiadu dla Radia Zet. - Strajk to nie wszystko. Mamy w ręku potężny oręż jakim jest promocja uczniów. Jeśli go wykorzystamy, to edukacji grozi kompletny kataklizm - powiedział w sobotę Broniarz. W niedzielę za swoje słowa przeprosił.