Strajk nauczycieli. Szef ZNP: Ostatnia szansa dla rządu, możliwy paraliż systemu

Na 8 kwietnia nauczyciele zaplanowali ogólnopolski protest. Trwają związkowe referenda strajkowe. Jednak w rozmowie z Radiem ZET Sławomir Broniarz, szef ZNP, zapewnia, że strak to nie jedyna opcja.

- Strajk to nie wszystko. Mamy w ręku potężny oręż jakim jest promocja uczniów. Jeśli go wykorzystamy, to edukacji grozi kompletny kataklizm - stwierdził prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.