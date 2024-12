Dofinansowanie do ferii zimowych 2025. Oto kto może dostać do 1000 złotych

Dofinansowanie do ferii

37 proc. respondentów wskazało, że jeżeli już decydują się na wykupienie ubezpieczenia od kosztów odwołania podróży, to robią to w momencie zakupu wycieczki. Z kolei 48 proc. badanych robi to do tygodnia przed wyjazdem lub kilka dni po jego wykupieniu. Ponadto to młodsi respondenci wskazywali na konieczność wykupienia takiego ubezpieczenia – w grupie wiekowej 18-24 co trzeci badany odpowiedział, że zdecydowanie planuje to zrobić, podczas gdy w grupie 45-65 takiej odpowiedzi udzieliło 12 proc. ankietowanych.