Dokumenty kolekcjonerskie. Przestępcy zarobili 3,5 mln zł

Dwóch podejrzanych decyzją sądu trafiło na 3 miesiące do aresztu, wobec pozostałych zastosowano "środki o charakterze wolnościowym". Podejrzani usłyszeli zarzuty organizowania, kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Mieli podrabiać dokumenty, które nabywcy używali jako autentyczne. Do tego zarzuca się im pranie pieniędzy w kwotach od 300 tys. do 3,5 mln zł.