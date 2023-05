Dom bez pozwolenia powyżej 70 metrów. Będą projekty od rządu

- Dlatego to robimy, by ułatwić budownictwo komunalne. Często jest tak, że samorządy muszą mieć jakiś motywator. Z jednej strony są to finanse i tutaj zrobiliśmy bardzo dużo, radykalnie zwiększyliśmy Fundusz Dopłat i zasady przyznawania środków na budownictwo komunalne. Z drugiej strony te wszystkie ułatwienia, jak gotowy projekt, prostota aplikowania o środki myślę, że przełożą się na to, że tych inicjatyw społecznych, samorządowych, komunalnych mieszkaniowych będzie coraz więcej - podkreślił Buda.