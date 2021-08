Dom do 70 metrów. Anna Kornecka ujawnia kulisy prac nad Polskim Ładem

Obecna pełnomocniczka ds. inwestycji i Zielonego Ładu zapewnia, że tak jednak nie było. Przypomniała, że to projekt PiS, a nie jej ugrupowania, ona jedynie starała się dostosować to rozwiązanie do obowiązującego prawa.

- W moim projekcie nie ma możliwości, by stawiać domy do 70 m kw. tam, gdzie się chce. One muszą być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Odbywa się to albo w procedurze zgłoszenia, jeśli jest to dom rekreacyjny, albo w procedurze zgłoszenia z projektem, jeśli są to domy mieszkalne - wyjaśniła Kornacka.