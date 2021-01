Domy mobilne – czym są, ile kosztują, i czy już na dobre zadomowiły się w świadomości Polaków?

Elksi 53 min. temu zgłoś do moderacji 13 6 Odpowiedz

Jestesmy krajem zapoznionym mentalnie i stad u nas wiekszosc boi sie innowacji i nowych technologii myslac ze dom musi byc tylko z betonu budowany cale zycie. W PL realnie w domu sie nie mieszka tylko cale zycie go buduje a na swiecie chca mieszkac i stad wola nowe technologie i dom w miesiac aby w nim mieszkac i nie marnowac czasu na wieczne budowanie. Poza kazdy dom bez wzgledu na technologie musi spelniac identyczne parametry i dom np. z drewna ma takie same parametry jak z pustakow. Co wiecej domy z drewna sa wytrzymalsze niz z pustakow i sa nadal takie od setek lat. Tza domek mobilny to konstrukcja szkieletowa i to doskonala alternatywa aby nic nie majac miec szybko miejsce do zamieszkania a potem moc myslec o tzw domu stacjonarnym, bo wiekszosc widzi tylko to co im wygodne zapominajac ze nie kazdy ma czas aby sie latami babrac na budowie domu. W PL widac wiekszosc domow iz sa caly czas w tzw budowie, taka babranina ze siedza w jednym pokoju, reszta niewykonczona a na strychu tylko firanki w oknie zeby byla iluzja ze niby ktos meszka.