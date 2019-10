gospodarka Witold Ziomek 36 minut temu

Donald Trump zgodził się na zniesienie wiz. Eksperci: "zniknie pewna uciążliwość"

Prezydent USA Donald Trump podpisał dokument o włączeniu Polski do programu ruchu bezwizowego. Choć znika pewien element utrudniający podróże do Stanów Zjednoczonych, nie oznacza to, że teraz każdy będzie mógł tam pojechać.

