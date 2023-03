Donald Tusk do przedsiębiorców: to wy utrzymujecie państwo, a nie odwrotnie

- Polscy handlowcy będą znowu dumni ze swojej pracy, będą mieć uczciwe warunki konkurencji i rozwoju. Przyrzekam wam, że państwo polskie będzie wam pomagać każdego dnia, kiedy będziecie tylko tej pomocy potrzebować. Jesteście solą tej ziemi, ta prosta prawda, że to wy utrzymujecie państwo, a nie odwrotnie. To powinno wreszcie dotrzeć do rządzących w Warszawie - podkreślał były premier w Poznaniu.