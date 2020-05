Dotacja na walkę z suszą. Nawet 100 tys. zł. Wyjaśniamy, jak dostać pieniądze na małą retencję

W ramach walki z suszą rolnicy mogą starać się o dotacje na budowę tzw. małej retencji. Maksymalna kwota dotacji to nawet 100 tys. zł. Za te środki można wykopać studnię, zadbać o system zraszaczy wodnych czy pomp. Pieniędzmi dysponuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do końca kwietnia o wsparcie zawnioskowało zaledwie tysiąc osób. Minister rolnictwa Jana Krzysztof Ardanowski ocenił, że to mało. Dlatego wydłużono termin składania wniosków do 20 lipca.