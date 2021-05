Dotacje dla przyjaciół władzy. Pół miliona dostała fundacja znajomej Kaczyńskiego

W ramach konkursu grantowego Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich pieniądze otrzymać ma Fundacja Polska Wielki Projekt. Szefuje jej Anna Bielecka. To przyjaciółka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. On sam ma być częstym gościem na jej "niedzielnych obiadach".

Pół miliona otrzymała też Fundacja Edukacja do Wartości, która powstała zaledwie w marcu zeszłego roku. Nie ma strony internetowej, nie wiadomo jakie działania do teraz podejmowała. W jej zarządzie znajdują się osoby kierujące także organizacją Ordo Iuris. Co ciekawe Tymoteusz Zych, który zasiada w radzie Fundacji, do stycznia był też członkiem rady doradczej... Narodowego Instytutu Wolności.