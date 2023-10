Dotarli do paragonów z Moskwy. Sprawdzili, kto płaci w sklepach więcej: Polak czy Rosjanin

Eksperci z aplikacji PanParagon dotarli do paragonów z Moskwy i przeanalizowali znajdujące się na nich ceny produktów spożywczych. Porównali je też z cenami nad Wisłą, by sprawdzić, czy za podstawowe produkty więcej płacą Polacy, czy Rosjanie. Do tego celu posłużył im kurs rubla wynoszący 00,45 zł . Wyniki ich analizy opublikował portal wiadomoscihandlowe.pl.

Są produkty, za które płaci się mniej w Rosji

Kto płaci mniej?

Zarobki i inflacja

To teraz jeszcze słowo o inflacji. Zdaniem wiceprezesa Banku Rosji Aleksieja Zabotkina, cytowanego przez "Kommiersanta" na początku października ceny rosły w tempie 5,9 proc. Do końca roku natomiast wskaźnik ma zbliżyć się do poziomu 6-7 proc. W Polsce natomiast we wrześniu inflacja wyniosła 8,2 proc.