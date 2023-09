Są najnowsze dane o pensjach. To potwierdzone. Przestaliśmy biednieć

Oznacza to spory wzrost - odczyt jest o 11,9 proc. wyższy od zeszłorocznego. Niemal takiego wyniku spodziewali się ekonomiści, którzy w swoich prognozach wskazywali na 11,8 proc. Wzrost jest też silniejszy niż przed miesiącem , kiedy to wyniósł 10,4 proc.

Płace rosną szybciej niż inflacja

Dla wielu to jednak marne pocieszenie. Względem lipca 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto spadło jednak nominalnie - o 1,6 proc. W lipcu wynosiło 7485,12 zł. Spadek "spowodowany był mniejszą skalą dodatkowych wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu m.in. nagród i premii uznaniowych, motywacyjnych, okolicznościowych, jubileuszowych, a także odpraw emerytalnych (obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń" - czytamy w komunikacie GUS.

Jest i inna perspektywa. Wystarczy spojrzeć na dane z poprzednich miesięcy, by przekonać się, że zarobki Polaków w zasadzie stanęły w miejscu. Wzrost widoczny jest po prostu w odniesieniu do zeszłego roku. Od marca pensje niemal się nie zmieniają. I tak w trzecim miesiącu roku wskaźnik wyniósł 7508,34 zł, w kwietniu było to 7430,65 zł, w maju 7181,67 zł, w czerwcu 7335,20 zł, w lipcu 7485,12 zł. W sierpniu - 7368,97 zł.