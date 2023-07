Z pensjami wydarzyło się coś, czego nie widzieliśmy od ponad roku

tom 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To musi być prawda! Polacy się dorabiają to gołym okiem widać na ulicach w sklepach czy np. nad morzem! Do miasta do pracy czy coś załatwić to nawet nie ma co jechac samochodem bo nie ma wolnych miejsc parkingowych co jeszcze w latach 90 czy na początku 00 było niedopomyslenia i nie są to jakieś graty tylko całkiem dobre auta! W marketach też biedy nie widać. Koszyki wypełnione i to nie najtańszym żarciem! Nad morzem tłum jak nigdy. Hotele nie narzekają na brak turystow, i niestraszne paragony grozy bo restauracje wypełnione, a w lodziarniach kolejki mimo że gałka kosztuje ok 8-12 zł!! Jak widać statystyki nie kłamią a podwyżki wszystkiego się znikąd nie biorą. Ale Polacy już tak mają że nawet jak im kasy nie brakuje to lubią tak narzekać że ledwo ciągną od 1 do 1 i pieniędzy nie mają hehe. Jak już to biedę klepią emeryci, nieliczni jeszcze renciści no bo jak żyć za ok 2 tys zł miesięcznie?