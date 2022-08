Oto dlaczego średnia płaca w Polsce wszystkich denerwuje

Główny Urząd Statystyczny podał ostatnio, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 r. wzrosło rok do roku o 15,8 proc. i wyniosło 6778,63 zł brutto, czyli uwzględniając zmiany jakie wprowadził Polski Ład na rękę przeciętnie dostajemy 4950 zł. To absolutny rekord. Jednak wciąż pojęcie średniej płacy wywołuje zirytowanie wśród Polaków.

"Gdzie tak płacą?" - piekli się pod tekstem o średniej płacy w Polsce jeden z naszych czytelników o pseudonimie Polonia. "To w Polsce? Statystycy są jednak najlepsi! Dodają, przekładają, sumują i odejmują. A i tak wychodzi jak zwykle. Skąd te dane?" - pyta kolejny. "Kłamstwo, duże kłamstwo i statystyka" - komentuje nasz czytelnik o pseudonimie "To ja". Jak to więc jest z tą średnią krajową?

Średnia krajowa - skąd bierze się średnia płaca w Polsce?

Najpierw wyjaśnijmy kilka kwestii. Po pierwsze, comiesięczne dane o średniej płacy w przedsiębiorstwach prezentowane przez GUS nie dotyczą całego rynku. Dotyczą tylko i wyłącznie firm, w których zatrudnienie przekracza 9 osób. Są to więc małe, średnie i duże firmy.

Urząd nie wlicza mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają do 9 osób, a tych jest w naszym kraju przeważająca większość. Według danych Narodowego Banku Polskiego takich firm na naszym rynku na koniec 2016 r. było 4,06 mln. Tym samym stanowiły one 95,7 proc. wszystkich rodzimych przedsiębiorstw. To pierwszy problem.

Co więcej, jak liczą ekonomiści PKO BP, sektor przedsiębiorstw obejmuje 6,5 mln z prawie 17 mln pracujących w Polsce (38 proc.), i są w nim nadreprezentowane "ciężkie" sektory przemysłowe, które w lipcu otrzymały jednorazowe premie. To drugi problem.

Pisaliśmy o tym fenomenie w money w tekście o tym, że z pensjami Polaków w zeszłym miesiącu zadziały się cuda. Ponadprzeciętny wzrost wynagrodzeń był bowiem przede wszystkim "zasługą" sektorów gospodarki zdominowanych przez państwo: górnictwa, energetyki i leśnictwa:

w górnictwie wynagrodzenia wzrosły o 81,6 proc. r/r wobec 17,7 proc. r/r w czerwcu,

w energetyce o 33,2 proc. r/r wobec 15,1 proc. r/r w czerwcu,

w leśnictwie o 33,4 proc. r/r wobec 13,7 proc. r/r w czerwcu.

Co to wszystko oznacza? Ano tyle Drogi Czytelniku, że za każdym razem kiedy przeczytasz o średniej płacy w Polsce pamiętaj, że mówimy o comiesięcznych zestawieniach GUS-u, które odnoszą się do 38 proc. pracowników zatrudnionych w ułamku firm w kraju, a sam wynik jest zawyżany przez premiowane ciężkie przemysły, gdzie pensje rosną szybciej, niż gdzie indziej.

Pensje Polaków. Jak to wygląda na większej grupie rodaków?

Oprócz comiesięcznych wyników dot. "średniej krajowej", GUS co kwartał podaje również średnią płacę w całej gospodarce narodowej, która uwzględnia także przedsiębiorstwa do 9 osób (nieliczone w comiesięcznych analizach). Jak się domyślacie, wyniki są inne.

Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim kwartale 2022 r. wyniosło 6156 zł (czyli o ok. 600 zł mniej niż średnia) i było o 11,8 proc. wyższe niż rok temu. To rekordowy wzrost, bo najwyższy od 2000 r.

Jednak - jak zauważali ekonomiści z Santander Bank Polska - po uwzględnieniu wzrostu cen po raz pierwszy od 1995 r. nasze płace realne (wynagrodzenie minus inflacja) zanotowały duży dołek. Statystyczny Polak obecnie po prostu biednieje. Dodatkowo nie znamy jednak rozłożenia tych wynagrodzeń. GUS wrzuca wszystkich do jednego wora. Znowu więc liczby są dość niemiarodajne i trudne w interpretacji. To trzeci problem.

Dominanta i badania co dwa lata płac Polaków

Jest wszakże jedna metoda, która lepiej obrazuje, ile tak naprawdę zarabiamy. I niestety, wnioski, jakie można dzięki niej wysnuć, są znacznie smutniejsze od tego, co czytacie na co dzień.

GUS co dwa lata w październiku przeprowadza dokładne badania na temat pensji Polaków i publikuje je w raporcie "Struktura wynagrodzeń według zawodów". Problem w tym, że wyniki analizy publikuje z dużym opóźnieniem (zazwyczaj 1,5 roku). Ostatnie dostępne dane były publikowane w lutym 2022 r. i dotyczyły października 2020 r. W tym przypadku sprawdzamy wynagrodzenia 8,2 mln osób, jak podaje GUS, czyli blisko połowy pracujących w Polsce.

Co ważne, wcześniej urząd publikował na potrzeby tego raportu tzw. dominantę, czyli najczęstszą wypłacaną pensję w kraju. Od jakiegoś czasu już tego nie robi. Jak udało nam się dowiedzieć, chodzi o aferę w mediach na temat metodologii. Kilka lat temu w GUS-ie zebrała się komisja metodologiczna i podjęła decyzję, żeby tego wskaźnika nie pokazywać, bo przynosi "więcej złego niż dobrego".

Ostatnie dostępne dane o dominancie są jednak bardzo ciekawe. W raporcie o strukturze wynagrodzeń za 2018 r. czytamy, że najczęstsze miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto otrzymywane przez pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej (powyżej 9 pracowników), wynosiło 2379,66 zł, czyli ok. 1720 zł na rękę. Do tej wysokości wynagrodzenia zarabiało 13,2 proc. pracowników. W grupie tej niewielką przewagę stanowili mężczyźni (53 proc.), zaś zdecydowana większość była zatrudniona w sektorze prywatnym (93,5 proc.). Po czterech latach ta liczba na pewno jest większa, jednak już tego się nie dowiemy z opracowań polskiego urzędu statystycznego.

Mediana płac

No dobrze, ale na koniec wróćmy jeszcze do najświeższej publikacji GUS-u dot. października 2020 r. Urzędnicy pokazali w nim, jak dużym uogólnieniem jest średnie wynagrodzenie, które wtedy wyniosło prawie 5750 zł brutto. W tym samym czasie połowa zatrudnionych otrzymywała wynagrodzenie poniżej 4702,66 zł brutto. To tzw. mediana, czyli wynagrodzenie środkowe.

Oznacza to, że połowa badanych Polaków (przypomnijmy - ok. 50 proc. pracowników w kraju) zarabia na rękę mniej niż 3,4 tys. zł na etacie. Druga połowa zarabia powyżej tej kwoty.

Co dziesiąty pracownik nie zarabiał wtedy więcej niż 2720 zł brutto i w prawie 98 proc. dotyczyło to osób zatrudnionych w prywatnych firmach. Równocześnie 10 proc. najlepiej zarabiających w Polsce otrzymało wynagrodzenie przekraczające 9385 zł brutto.

W okresie, którego dotyczą statystyki, minimalna płaca wynosiła 2600 zł brutto. Progu tego nie przekraczało prawie 8 proc. zatrudnionych, czyli około 642 tys. osób.

Kolejne badanie GUS na temat wynagrodzeń Polaków przewidziane jest za ponad miesiąc (październik 2022 r.), a pełne wyniki tych analiz poznamy najprawdopodobniej dopiero w lutym 2024 r.

