W statystykach wyraźnie widać zróżnicowanie względem płci. Mężczyźni mieli zarobki przeciętnie o niemal 15 proc. (783,08 zł brutto) wyższe niż kobiety . Co do zasady, wynagrodzenia rosły wraz z wiekiem, poziomem wykształcenia i stażem pracy, a także wraz ze wzrostem wielkości zakładu pracy.

Połowa Polaków nie sięga średniej

Co dziesiąty pracownik nie zarabiał wtedy więcej niż 2720 zł brutto i w prawie 98 proc. dotyczyło to osób zatrudnionych w prywatnych firmach. Równocześnie 10 proc. najlepiej zarabiających w Polsce otrzymało wynagrodzenie przekraczające 9385 zł brutto.

Zarobki w branżach

Co ciekawe, najmniejsze różnice w wysokości wynagrodzenia przeciętnego według płci (niesięgające nawet 70 zł) występowały w sekcji "działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca". To jedna z trzech sekcji, w których w sektorze publicznym kobiety zarobiły więcej niż mężczyźni . Dwie inne to: "pozostała działalność usługowa" i "działalność związana z obsługą rynku nieruchomości".

Stanowiły one największą część wypłat u przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. Było to ponad 1 tys. zł brutto miesięcznie .

Zarobki w regionach

Do najbardziej licznych grup zawodów należą: pracownicy sprzedaży w sklepach (4,6 proc. ogólnej liczby zatrudnionych), nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka (4 proc.) oraz specjaliści do spraw administracji i zarządzania (4 proc.). W tych trzech grupach pod koniec 2020 roku pracowało łącznie ponad milion osób. Co ciekawe, w tym 77 proc. pracowników stanowiły kobiety.