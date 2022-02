Pracownicy gremialnie ruszyli po podwyżki. Czy firmy są na nie gotowe?

Wzrost płac w 2021 r. był niemal dwukrotnie wyższy niż rok wcześniej . Średnia dla całego roku wyniosła prawie 5900 zł brutto, co daje kwotę na poziomie ponad 4200 zł na rękę. GUS wskazuje, że podwyżki dawały firmy z wszystkich najważniejszych sektorów .

Na tym wzrost płac się nie zatrzyma. Z opublikowanego we wtorek raportu NBP wynika, że przedsiębiorstwa nigdy wcześniej nie czuły tak wielkiej presji na podwyżki ze strony pracowników, jak ma to miejsce obecnie. Mówi o tym otwarcie 3/4 firm ankietowanych przez bank centralny.

Naciski na podwyżki płac od dawna są duże i wcale nie ustają. Co więcej, o 10 pkt proc. wzrósł w ciągu kwartału odsetek firm deklarujących narastanie presji na wzrost wynagrodzeń. Wynosi on już 37 proc. Jest to wynik wyraźnie przekraczający średnią sprzed pandemii. W 2019 r. mówiło o tym 19 proc. badanych.