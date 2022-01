Ponad 4 tys. złotych na rękę. GUS podsumował wypłaty Polaków za cały 2021 rok

Wynagrodzenia w branżach

Rekordowe statystyki były w grudniu. Kwoty na poziomie 6644 zł brutto (4780 zł netto) nigdy wcześniej GUS nie odnotował. Warto jednak zaznaczyć, że co roku grudzień jest wyjątkowym czasem pod względem wynagrodzeń. To wtedy wypłacane są m.in. świąteczne bonusy, premie, a to wszystko jest też wliczane do płac.