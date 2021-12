Polacy mogą liczyć na sowite podwyżki w 2022 r. Oto co czeka nasze portfele

Przez cały rok średnie wynagrodzenie w Polsce wahało się od 5,5 do 6 tys. zł brutto. Na koniec roku należy oczekiwać wystrzału powyżej 6,5 tys. zł. To będzie nowy rekord, który przez dłuższy czas będzie trudno przebić. To efekt pandemii, szalejącej inflacji i Polskiego Ładu. Ekonomiści nie mają wątpliwości, że wzrostowy trend w wynagrodzeniach utrzyma się w 2022 roku.