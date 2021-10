Pracownicy masowo pójdą po podwyżki. "Wchodzimy w spiralę i trudno będzie z tego wyjść"

W wielu branżach w Polsce brakuje rąk do pracy. Pracodawcy próbują sobie z tym radzić podnosząc pensje. Już zatrudnieni, widząc skalę inflacji, też idą po podwyżki. To musi uruchomić spiralę cenowo-płacową. To niebezpieczne zjawisko rozpędzi drożyznę jeszcze bardziej.