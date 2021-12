Przedsiębiorcy mogą oszczędzić prawie 330 zł. Zostało tylko kilkanaście dni

Tak będzie od stycznia. W grudniu jeszcze będzie to stała kwota niecałych 382 zł, ale jest tu pewien haczyk . "Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona w styczniu 2022 roku za grudzień 2021 roku nie będzie podlegała odliczeniu na zasadach obowiązujących do 31 grudnia" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów .

Jak oszczędzić na składce zdrowotnej?

Precyzuje, że składki wpłacone na konto ZUS do 31 grudnia będą musiały być przez urzędników rozliczone tak, jak do tej pory, czyli korzystniej z perspektywy przedsiębiorców. Podkreśla, że maksymalnie do 31 grudnia kwota musi być zaksięgowana. Jeśli przelew dopiero wtedy zostanie zlecony, a dojdzie już w nowym roku, to nie uda się oszczędzić tych niemal 330 zł.