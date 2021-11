Automatyzacja rozliczeń zasiłków i składek. "Dwa duże projekty gotowe"

... 26 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To już wiecie KOCHANI, gdzie są pieniądze z NASZYCH emerytur stażowych?! Pieniądze tych, którzy nie dożyli i tych, którzy nie dożyją! W Niemczech wypłacają 60% po zmarłym współmałżonku w trakcie pracy drugiego, + 100% jak dożyjesz, Twojej, to w sumie odbierasz 160%! W tym bandyckim kraju, jak się upomnisz, to po zmarłym jakieś grosze (kolega po żonie z KRUS 1000 zł), jak przechodzisz na emeryturę, to tylko 100% swojej, lub, jeżeli 80% renty po zmarłym jest więcej niż Twoja emerytura, to kradną NAM 120% NASZYCH z ZUS składek! Najwyższy czas skończyć z nimi!