Polski Ład. Zmiany w składce zdrowotnej i nowy podatek już pewne, rząd przyjął projekt ustawy

Premier podkreślał, że Polski Ład poprawi sytuację najbiedniejszych. Zdaniem Morawieckiego jest to "sprawiedliwa społecznie propozycja podatkowa".

Rząd przyjął projekt podwyższający kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł i podwyższający próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. zł. Jest to najważniejsza i najmniej kontrowersyjna ze wszystkich zmian, które przyniesie od 2022 roku Polski Ład.