Zmiany w Polskim Ładzie. Niższa składka na NFZ i nowy podatek

Trudno mówić o uczciwości, skoro politykierzy robią to co robią (każdy kto chce to widzi i ocenia wg. swoich standardów...), powołując się na wartości religijne bez przestrzegania dogmatów wiary okłamują społeczeństwo a tym, którzy pracują zakładają kolejne ograniczenia i odbierają kolejne pieniądze "bo tak trzeba robić, bo należy się dzielić swoim dobrem" (z wyłączeniem facetów w sukienkach, gangu pedofili i innych "duchowych przywódców"...) . Gdyby ci nieudacznicy mieli prowadzić firmy bez swoich układów i rządowych kontraktów na realnym rynku w jakiejkolwiek dziedzinie to nie zarobili by nawet na wodę do picia bo takie maja pojęcie o ekonomii i gospodarce. Poza bełkotem potwierdzającym brak kompetencji (nawet historycznych - zgodnych podobno z ich "wykształceniem" ...), niczego nie potrafią, chyba że taniec z piernikowym kaznodzieją i zawodzenie niczym stado dzikich pingwinów to najwyższy stopień doskonałości tych żałosnych "elyt"....