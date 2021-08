Nowy podatek? Minister finansów nie wyklucza

Dziś podatek CIT – czyli od firm – jest płacony w zależności od dochodu danego przedsiębiorstwa. Dochód to przychód (całość sprzedaży), pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. W koszty wlicza się choćby pensje pracowników, koszty biura. Ale kosztami są też inne wydatki, które w wielu przypadkach są sporne. To punkt zapalny na linii przedsiębiorcy – fiskus. Nie jest tajemnicą, że wiele firm korzysta z optymalizacji podatkowej, na przykład płacąc opłaty licencyjne za znak towarowy na rzecz zagranicznych podmiotów.

Wiadomo, że optymizm w stosunku do podatku przychodowego wykazują Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Centrum im. Adama Smitha przygotowało też analizę, z której wynika, że dzięki zmianie znacznie wzrosłyby dochody podatkowe sektora finansów publicznych. Obliczono, że np. w 2018 r. zamiast 45,3 mld zł do budżetu i samorządów wpłynęłoby 86,6 mld zł, czyli o 91 proc. więcej.

- Jesteśmy bliżej niż dalej porozumienia z rynkiem. Przyjmujemy, że duży skok może poważnie zakłócić sytuację przedsiębiorców, więc chcemy rozłożyć to na kilka lat. Przez 3-4 lata dojdziemy do sytuacji, w której już nic nie będzie można odliczyć – powiedział Tadeusz Kościński.

Polski Ład to program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.