Polski Ład. Przedsiębiorcy się buntują. Pod petycją rzecznika już ponad 40 tys. podpisów

- Jesteśmy dość zaawansowani w rozmowach na temat wysokości składki zdrowotnej i zgadzamy się, że będzie to wdrożone stopniowo. Czy to będzie 3 proc., czy 2,5 proc., czy 3,5 proc., czy 2,7 proc. i jaka to będzie skala w następnych latach, to nie chciałbym się jeszcze wypowiadać – mówił w Polskim Radiu minister finansów. Pojawiły się też doniesienia medialne, z których wynikało ,że rząd zastanawia się także nad wycofaniem się z pomysłu dotyczącego składki zdrowotnej.