Polski Ład na obradach rządu już we wrześniu. Co ze składką zdrowotną?

- Jeśli chodzi o terminarz prac, to zależy nam, aby już w perspektywie drugiego tygodnia września projekt Polskiego Ładu pojawił się na posiedzeniu Rady Ministrów, aby jeszcze we wrześniu Sejm mógł go przyjąć, a przynajmniej nad nim obradować i aby również komisja finansów publicznych mogła się odnieść do propozycji Polskiego Ładu - zapowiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.